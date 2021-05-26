Kıyıya vurdu! Ölüm sebebi araştırılacak
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde telef olan yunus kıyıya vurdu. Doku örnekleri alınan yunusun ölüm nedeninin araştırılacağı belirtildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde telef olan yunus balığı kıyıya vurdu.
Ete Sitesi sahilinde yunus görenler, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğine ihbarda bulundu.
Bölgeye gelen Dernek Başkanı Bahattin Sürücü, tırtak (Delphinus delphis) türü olan yunusun hayatını kaybettiğini tespit etti.
Doku örnekleri alınan yunusun ölüm nedeninin araştırılacağı bildirildi.