Kıyıya vuran milyonlarca balığın neden öldüğü ortaya çıktı

Küçükçekmece Gölü'nde atık suların arıtmadan denize bırakılması neticesinde kıyıya vuran milyonlarca ölü balık vatandaşlar ve işçiler tarafından toplanıyor. Vatandaşlar ve temizlik görevlileri file ile ölü balıkları toplayarak Mimar Sinan Köprüsü üzerinde açılan çöp poşetlerine dolduruyor.

Gölün Avcılar'daki Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan Kuruçeşme ile Paşaeli Parkı'nın arkasındaki alanda da dalgalar binlerce kefal, hamsi ve küçük balığın ölüsünü kıyıya attı.

İBB ölümlerin nedenine son vermek yerine ölü balıkları topluyor

Avcılar Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bilgi verdi. Öğle saatlerine doğru gelen temizlik görevlileri kepçe ve elleri ile sazan balıklarını tek tek toplayarak torbalara doldurdu. Kıyıdaki çöp ve kumların arasında bulunan binlerce cansız küçük balık ise süpürge ve tırmıklarla toplanmaya çalıştı.

İşte milyonlarca balığın ölüm nedeni

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar konuyla ilgili görsel ve bilgiler paylaştığı twitter hesabında skandala ilişkin kritik gerçekleri açıkladı.

Atık suları arıtmadan denize bırakıyorlar

Birpınar kişisel hesabından paylaştığı görüntüler eşliğinde "Atık suları arıtmadan denize verirseniz bu balıklar ölür. Marmara biter" dedi.

Birpınar, "Yüzlerce torba dolusu milyonlarca ölü balık... Bu balıklar tutulmadı. Kirlilikten dolayı zehirlenerek öldü. İstanbul İBB Küçükçekmece Gölünde kirlilikten ölen balıklar çuvallarla toplanıyor. Uyarmıştık! Yazık. Arıtma tesisleri çalışmaz ise yenileri iptal edilirse böyle olması kaçınılmazdı ve oldu" ifadelerini kullandı.

İşte Birpınar'ın paylaşımları;