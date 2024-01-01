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Gündem Kıyıya vuran köpekbalığının gizemi çözüldü!
Gündem

Kıyıya vuran köpekbalığının gizemi çözüldü!

Yeniakit Publisher
2024-01-01 22:41:00 -

Mersin'de akşam saatlerinde ölü olarak karaya vuran 4 metre 10 santimetre uzunluğundaki köpek balığı üzerindeki incelemelerde dikkat çeken sonuçlara ulaşıldı.

Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesi Çamlıbel Balıkçı Barınağı'ndaki vatandaşların ihbarı üzerine karaya vuran köpek balığını Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri karaya çıkardı.

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi görevlilerinin incelediği camgöz cinsi balığın yaklaşık 8 saat önce öldüğü tahmin ediliyor.

Karaya vuran köpek balığının cinsi ile ilgili bilgi veren Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Deniz Ayas, “Mersin’de kayalıkların dış cephesine ölü olarak vuran köpek balığı türü 'hexanchusgriseus' dediğimiz nesli tehlike altında olan bir tür. Türkçe ismi 6 solungaçlı camgöz” dedi.

Ayas, köpekbalığının kayaya vurmasına ilişkin şunları söyledi:
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