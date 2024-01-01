Kıyıya vuran köpekbalığının gizemi çözüldü!

Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesi Çamlıbel Balıkçı Barınağı'ndaki vatandaşların ihbarı üzerine karaya vuran köpek balığını Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri karaya çıkardı.

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi görevlilerinin incelediği camgöz cinsi balığın yaklaşık 8 saat önce öldüğü tahmin ediliyor.

Karaya vuran köpek balığının cinsi ile ilgili bilgi veren Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Deniz Ayas, “Mersin’de kayalıkların dış cephesine ölü olarak vuran köpek balığı türü 'hexanchusgriseus' dediğimiz nesli tehlike altında olan bir tür. Türkçe ismi 6 solungaçlı camgöz” dedi.

Ayas, köpekbalığının kayaya vurmasına ilişkin şunları söyledi:

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Popülasyonlarının yüzde 90 oranında daralmasının başlıca nedenlerinden biri balıkçılık faaliyetleri. Taze görünüşlü ama en azından bir gün ya da 7-8 saat önce ölmüş bir balık. Tahmin ediyorum dün gece trol faaliyeti sırasında öldüğünü değerlendirebileceğiniz bir birey.