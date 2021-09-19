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Ekonomi Kıyıların yeni muhafızları için seri üretim başladı
Ekonomi

Kıyıların yeni muhafızları için seri üretim başladı

Savunma ve gemi inşa sanayisi tarafından Türk kıyılarının güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak için tedarik edilecek 122 kontrol botunun seri üretimi başladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 21:14:00 -
Kıyıların yeni muhafızları için seri üretim başladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk savunma sanayisinin sahip olduğu imkanlarla güvenlik güçlerine en modern araç ve ekipmanları kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Bu projelerden birinin kontrol botu tedarikine yönelik olduğunu dile getiren Demir, “Kontrol botumuzun artık seri üretimine geçiyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için 122 bot üreteceğimiz projeyle düzensiz göçle mücadele, arama kurtarma, kaçakçılıkla mücadele ve denizden emniyet/güvenlik operasyonlarını daha etkin gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Ares Tersanesi ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanan Kontrol Botu Sözleşmesi kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 122 bot tedarik edilecek. Botlar, Türkiye’nin tüm kıyı bölgelerinde faaliyet gösterecek.

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