Kıyıkışlacık nerede? Kıyıkışlacık son dakika
Kıyıkışlacık neresi? Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ege ve Akdeniz'de pek çok yangın halen etkisini sürdürüyor. Son olarak Kıyıkışlacık'da yangın başladığı haberi ulaştı. Peki, Kıyıkışlacık nerede nereye bağlı? Kıyıkışlacık yangın söndü mü?
Türkiye yangınlarla mücadele ederken bir yandan yeni yangınlar başlıyor. Son haber ise Kıyıkışlacık'dan geldi. Peki, Kıyıkışlacık nerede yangın ne durumda?
Kıyıkışlacık son dakika
Kıyıkışlacık Gürçamlar bölgesinde yangın başladı. Yangına müdahale sürüyor.
Kıyıkışlacık nerede?
Kıyıkışlacık, Muğla ilinin Milas ilçesine bağlı bir mahalledir. Kıyıkışlacık, Güllük Körfezi sahil şeridinde, Güllük beldesinin tam karşısında yer alan büyük bir mahalledir. Dünyaca ünlü İasos harabeleri Kıyıkışlacık mahallesinin içindedir. Bu nedenle ve sahil şeridinde oluşu ile önemli bir turizm potansiyeli bulunmaktadır.