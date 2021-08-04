Kıyıkışlacık nerede? Kıyıkışlacık son dakika

Türkiye yangınlarla mücadele ederken bir yandan yeni yangınlar başlıyor. Son haber ise Kıyıkışlacık'dan geldi. Peki, Kıyıkışlacık nerede yangın ne durumda?

Kıyıkışlacık son dakika

Kıyıkışlacık Gürçamlar bölgesinde yangın başladı. Yangına müdahale sürüyor.

Kıyıkışlacık nerede?

Kıyıkışlacık, Muğla ilinin Milas ilçesine bağlı bir mahalledir. Kıyıkışlacık, Güllük Körfezi sahil şeridinde, Güllük beldesinin tam karşısında yer alan büyük bir mahalledir. Dünyaca ünlü İasos harabeleri Kıyıkışlacık mahallesinin içindedir. Bu nedenle ve sahil şeridinde oluşu ile önemli bir turizm potansiyeli bulunmaktadır.