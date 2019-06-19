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Kıyı emniyeti personel alımı 2019 ne zaman? Başvuru şartları neler?

Kıyı emniyeti personel alımı ne zaman? 2019 kıyı emniyet müdürlüğü personel alımı nasıl yapılır? diye merak edilmeye başladı. UHDB Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 47 personel alacağını açıkladı. Peki Kıyı Emniyeti hangi alanlarda personel alacak? Kıyı emniyeti personel alımı 2019 ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte bu soruların yanıtı...

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:44
Kıyı emniyeti personel alımı 2019 ne zaman? Başvuru şartları neler?

Kıyı emniyeti personel alımı ne zaman? 2019 kıyı emniyet müdürlüğü personel alımı nasıl yapılır? diye merak edilmeye başladı. UHDB Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 47 personel alacağını açıkladı. Peki Kıyı Emniyeti hangi alanlarda personel alacak? Kıyı emniyeti personel alımı 2019 ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte bu soruların yanıtı...

UHDB Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 47 personel alacağını açıkladı. Kıyı emniyeti personel alımı ne zaman? 2019 kıyı emniyet müdürlüğü personel alımı nasıl yapılır? diye araştırılmaya başladı. Söz konusu ilana lise ve dengi okul, ön lisans ve lisans bölümlerinin ilgili alanlarından mezun olanlar müracaat edebilecek. Bazı branşlara başvuruda 1-3 yıl tecrübe şartı aranırken, bazılarında ise KPSS veya sözlü sınava göre alım yapılacak.

Kıyı emniyeti personel alımı 2019 ne zaman?

UHDB Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alım başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak. Başvurular için son tarih 21 Haziran olarak belirlendi.

Başvurular nasıl yapılacak?

Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi sitesinden yayımlanan ilana göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları, Türkiye İş Kurumunun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinden yapılacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ilgili üniversite, yüksekokul ve lise mezunu, 18 gemici, farklı alanlarda 10 mühendis, 8 yağcı, 8 büro personeli ve 2 kaptan istihdam edilecek.

Başvurular için son tarih ise 21 Haziran 2019.

 

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:44
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