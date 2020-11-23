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Ekonomi Kıyı Emniyeti ile Dicle Kalkınma Ajansına personel alınacak
Ekonomi

Kıyı Emniyeti ile Dicle Kalkınma Ajansına personel alınacak

Yeniakit Publisher
2020-11-23 09:19:15 -
Kıyı Emniyeti ile Dicle Kalkınma Ajansına personel alınacak

ANKARA (AA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 4, Dicle Kalkınma Ajansına (DİKA) da 9 personel alımı yapılacak.

DİKA'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan TRC3 bölgesinde faaliyetlerini yürüten ajansta, 7 uzman, 1 hukuk müşaviri, 1 iç denetçi olmak üzere toplam 9 personel istihdam edilecek.

Sınavda başarılı olan uzman personel, söz konusu 4 ilden birinde, hukuk müşaviri ve iç denetçi ise ajansın merkez çalışma ofisinin bulunduğu Mardin'de görev yapacak.

Adaylar başvurularını "ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr" adresinden 14-25 Aralık döneminde gerçekleştirebilecek.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sınava katılmaya hak kazananların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 30 Aralık'ta DİKA'nın internet sitesinden (www.dika.org.tr) ilan edilecek.

- Kıyı Emniyeti 4 müfettiş yardımcısı alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre ise kurumun Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 4 müfettiş yardımcısı alımı yapılacak.

Adaylar, ilanın Türkiye İş Kurumunca (İŞKUR) ilan edilmesiyle birlikte gerekli şartlara sahip olmaları halinde 5 gün içinde "İŞKUR Açık İş İlanlar" bölümünden elektronik ortamda veya İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen başvuruda bulunabilecek.

Sınav, 30 Aralık saat 10.00'da İstanbul-Üsküdar'daki Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında gerçekleştirilecek.

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