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Aktüel

Kıyı Emniyeti deniz vasıtalarına 23 Nisan dolayısıyla alay sancağı çekildi

2020-04-23 18:50:37 -
Kıyı Emniyeti deniz vasıtalarına 23 Nisan dolayısıyla alay sancağı çekildi

İSTANBUL (AA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı deniz vasıtalarına, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla alay sancağı çekildi.

Kıyı Emniyeti Gene Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "7 gün 24 saat esasına göre her türlü hava koşullarında Türk boğazlarında hizmet veren fedakar denizcilerimizin sevk ve idaresindeki deniz vasıtalarımız alay sancaklarını çekerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı ile TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümünü kutladılar." denildi.

Kılavuz kaptanlar ile gemi trafik hizmetleri personeli ellerindeki Türk bayraklarıyla 23 Nisan'ı kutlarken, "Türk Boğazları Güvenli Ellerde" mesajı verildi.

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