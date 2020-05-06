  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kıyı Emniyeti bu kez, deniz fenerine takılan karabatağı kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-05-06 19:03:11 -
Kıyı Emniyeti bu kez, deniz fenerine takılan karabatağı kurtardı

İSTANBUL (AA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, Haydarpaşa iç mendirek fenerinin korkuluk demirine takılan bir karabatağı kurtardı.

Denizlerde önemli görevler icra eden Kıyı Emniyeti Genel Müdürülüğü ekipleri, denizde kendilerine ihtiyacı olan her canlının yanında olmayı sürdürüyor.

Müdürlüğün fener bakım ekibi, Boğaz hattında Fener-1 botuyla seyir halindeyken bir karabatağın Haydarpaşa iç mendirek fenerinin korkuluk demirine takıldığını fark etti.

Botla kıyıya yanaşan görevliler, Haydarpaşa iç mendirek fenerine çıktı. Görevliler, kanadından yaralanan karabatağı kurtardıktan sonra sağlık kontrolü için Üsküdar Belediyesinin Minik Dostlar Kliniğine götürdü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı