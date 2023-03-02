Kıyamet senaryosu gibi robot tanıtımı! İşte Tesla'nın hayal ettiği gelecek

Tesla, düzenlediği etkinlikte Optimus robot projesinin geldiği seviyeyi ortaya koyan yeni bir video paylaştı.

Tesla, 2022 AI günü etkinliğinde Optimus projesini tanıtmıştı. Henüz geliştirme çalışmalarının başında olan robot sahnede sadec seyircileri selamlayabilmişti ve sahneden inerken bir araca yüklenmişti. Tesla’nın 2023 yatırımcılar toplantısında paylaşılan bir video ise robotun o günden bu yana önemli bir gelişme kaydettiğini ortaya koydu.

Tesla Optimus geçtiğimiz sürede önemli ilerleme kaydetti

Tesla’nın yatırımcılar toplantısında paylaştığı video aslında bir yandan robotların geleceği hakkında korkutucu bir gerçeği de ortaya koyuyor. Paylaşılan videoda bir numaralı Optimus’un robotik kolu alıp diğer bir Optimus‘a uzattığı görülüyor. İki numaralı Optimus’u ise başka bir robotu inşa ederken görüyoruz.

Şirketin paylaştığı yeni video, geçtiğimiz sene yapılan tanıtıma göre önemli bir ilerlemenin kaydedildiğini gözler önüne seriyor. Tesla tarafından üretilen robotun artık bağımsız bir şekilde yürüyebildiğini, bir nesneyi taşıyabildiğini ve bazı temel aletleri kullanabildiğini görüyoruz. Bahsi geçen videoyu ise yukarıdan 19. dakika 35. saniyeden itibaren izleyebilirsiniz.

Tesla CEO‘su Elon Musk, otomobillerine güç veren yapay zekanın Optimus‘u çalıştırmak için kullanılacağını açıkladı. Popüler iş insanı, sahip oldukları yapay zeka teknolojisinin sorunları çözme ve öğrenme yeteneği olduğunu belirtiyor. Böylelikle robotlar çeşitli roller üstlenmek üzere eğitilebilecekler.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Görünen o ki, Elon Musk, Optimus robotlarından oldukça umutlu. Diğer yandan paylaşılan video ise bizlere robotların dünyayı ele geçirdiğini anlatan filmleri hatırlatıyor. Bilindiği gibi robotların dünyayı ele geçirmesini konu alan birçok film mevcut. Tesla tarafından paylaşılan videoda robotların kendi kendilerine üretim yapıyor olması ise bu sahneleri gözlerimizin önüne getiriyor.

Tesla, Optimus adını verdiği robotların gelecekte hemen her alanda kullanılabileceğini düşünüyor. Peki siz Tesla Optimus ve yapay zeka teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. İlgili videoyu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.