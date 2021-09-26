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Kadın - Aile Kıyafette renk uyumu nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kıyafette renk uyumu nasıl yapılır?

Kıyafetlerinizi hazırlarken seçtiğiniz parçaların birbirine uygun olması ve renk uyumunu yakalamanız önemlidir.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 10:20:00 -
Kıyafette renk uyumu nasıl yapılır?

Kıyafetlerinizi hazırlarken seçtiğiniz parçaların birbirine uygun olması ve renk uyumunu yakalamanız önemlidir. Kadın giyiminde renk uyumunu yakalamak, doğru kıyafetleri ve aksesuarları bir araya getirmek sanıldığı kadar kolay değildir. Öncelikle ten renginize uygun olan renkleri tercih etmelisiniz. Açık tene sahip olanlar kıyafetlerinden en az bir parçasının koyu olmasına özen göstermelidir. Koyu tene sahip olanlar ise açık renk tercih etmelidir. Bu sayede yüzünüz daha canlı gözükmesini sağlayabilirsiniz.

Hangi renkleri kullanmamız gerekir diyorsanız siyah ve beyaz renkleri diğer renklerle kombinlemek daha kolaydır. Sıcak renkler: sarı, pembe, kırmızı, turuncudur. Soğuk renkler ise: mavi, yeşil, mor, lacivert ve turkuaz renkleridir. Soğuk ve sıcak renkleri bir arada kullanmak harika bir kombin yapmanızı sağlayacaktır. Kıyafetlerinizde en az üç renk kullanmaya özen gösteriniz yoksa göz yoran ve karmaşık bir görünüm sergilemiş olursunuz. Güzel giyinmek herkes ister. Güzel giyinmek ve renk uyumu yakalamak istiyorsanız seçtiğiniz renklerde en az üç renk ve birinin baskın renk olmasını sağlayın ve aksesuarlarınızla birlikte kombinleyin.

Ayrıca;

Beyazın sadeliğinden faydalanın.

Soğuk tonlardan olan griyi kombinlerinizde deneyin.

Zıt renkleri bir arada kullanın

Yeşilin doğallığından faydalanın.

Aksesuarlarınızda gizli renkler kullanın.

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