Kıyafetlerden sarı ve beyaz ter lekeleri nasıl çıkarılır? Koltuk altı lekelere çözüm yöntemleri

Yaz aylarının bunaltıcı günlerinde yaşadığımız belki de en büyük sorun kıyafetlerin koltuk altı kısımlarında oluşan lekelerdir. Peki, koltuk altı lekeleri nasıl çıkar? Sarı lekeler nasıl temizlenir?

Açık renk kıyafetler genellikle yaz aylarında tercih edilir. Deodorant lekesi, ter lekesi gibi kumaşa işleyen inatçı lekeler zamanla kıyafetin sararmasına ve kötü görünmesine neden olur. Hızlı çalışan ter bezlerinin sebep olduğu aşırı terlemenin koltuk altlarında yarattığı lekeler oldukça sinir bozucudur. Bu lekelerden kurtulmanın aslında sanıldığı kadar zor olmadığını yazımızı okumayı bitirdiğinizde siz de göreceksiniz.

Beyaz kıyafetlerde lekeler her zaman daha fazla göze batmakta ve leke daha zor çıkmaktadır. İşte sararmış kıyafetleri ilk günkü gibi bembeyaz yapmanın yolları...

TER LEKESİNDEN KURTULMA YOLU

Bunun için iki yemek kaşığı sirke ve bir kap ılık su kullanabilirsiniz. Sirkeyi su ile karıştırdıktan sonra leke üzerine uygulamanız gerekir. İşlemi tamamlamanın ardından yarım saat bekleyerek lekenin çözülmesine yardımcı olabilirsiniz.

Ter Lekesi Nasıl Çıkar?

Ter lekesinin üzerine karbonat döküp, birkaç damla limon suyu damlatıp 15-20 dakika kadar bekledikten sonra ılık su ile durulamak genellikle ter lekesini çıkmasını sağlayabilmektedir. Beyaz Sabun: Ter lekesinin oluştuğu bölgeyi beyaz sabunla ovalayarak yıkadığınızda başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz.

Tişörtte ter lekesi neden olur?

Ter kalıntıları kurumaya bırakıldıysa ve uzun süre yıkanmazsa ya da antiperspirant veya deodorant ürünü biriktiyse ter lekeleri oluşabilir. Zamanla, üründeki alüminyum ve terinizdeki tuz, sarı bir ter leke oluşturur ve bunun normal yıkamayla giderilmesi zorlaşır.

Ter lekesi nasıl önlenir? Lekelerden nasıl kurtulursunuz?

-Pamuk, keten gibi doğal elyaflardan üretilen bol giysiler giyin.

-Giyinmeden önce deodorantınızın kuruduğundan emin olun veya aerosol gibi sprey dediğimiz formda uygulama anında hemen kuruyan bir ürün kullanın.

-Lekeler için doğru deterjanı seçtiğinizden emin olun.

Gömlek koltuk altı sararması nasıl geçer?

Ürünleri beyazlatmak için şu yöntemleri deneyebilirsiniz:

-Kıyafetteki sararmış bölgeyi kapatacak kadar karbonat dökün. Karbonatın üzerine biraz limon sıkın ve 10 dakika kadar bekleyin.

Bölgede köpürme meydana gelecektir. Bu aşamada sarı lekeler aşınarak kumaştan çıkar.

Her yerde satılan oksijenli sudan satın alın. Orta boy sprey şişesine 2 kapak oksijenli su ve bir yemek kaşığı bulaşık deterjanı dökün. Sprey şişesini kapatın ve bu karışımı giysilerinizin üzerindeki sararan yerlere püskürtün.

Şifon şaldaki ter lekesi nasıl çıkar?

Şifon şalda oluşan lekeler nemli bir bez kullanılarak, yumuşak hareketler ile silinmelidir. Şalın deforme olmaması için sert dokulu deterjanlar kullanılmamalıdır. Şifon şalın üzerinde su lekeleri kalabilir. Bunun olmaması için bir miktar sirke ve saç kremini, durulama suyuna damlatabilirsiniz.

İpek eşarp nasıl yıkanır? İpekten lekeler nasıl çıkar? haberimizde inceleyebilirsiniz.

Şifon elbiseden ter lekesi nasıl çıkar?

Tuz kumaş üzerine oluşan lekeyi çekerek lekenin azalmasına yardımcı olur. Bir süre tuz leke üzerinde bekletildikten sonra şifon kumaşın yapısını ve kumaş özelliğini bozmayacak türdeki leke çıkartıcılar kullanılabilir. Leke çıkartıcı uygulandıktan sonra soğuk su ile durulanmalıdır.

Başörtüdeki ter lekesi nasıl çıkar?

Şampuan ya da granül sabun kullanarak, sıkmadan, çitilemeden yıkamayı tamamlayın. – Eğer eşarbınızda çay – kahve lekesi varsa; bu durumda ılık su ile ıslatılmış bir sünger kullanarak lekeli bölgeye tampon uygulayın. – Ardından lekeli bölgeye gliserin uygulayarak, hafif çitilemenin ardından, yarım saat kadar bekletin.

Şaldaki lekeler nasıl çıkar?

Şallarınızdan lekeleri çıkarmak: Şallarınızdaki makyaj lekelerini çıkarmak için ihtiyacınız olan tek şet tıraş köpüğü! Şalınızı makineye atmadan önce lekeli bölüme tıraş köpüğü sıkmanız ve kumaşa hasar vermeden çitilemeniz yeterli olacaktır. Ardından bir süre bekleyip durulamanız yeterli olacaktır.

İpek Başörtüden ter lekesi nasıl çıkar?

İpek Eşarp Ter Lekesi Nasıl Çıkar Ter lekesini limonlu su ile silmeniz yeterli olacaktır.

Kurumuş ter lekesi nasıl çıkar?

Bunun için iki yemek kaşığı sirke ve bir kap ılık su kullanabilirsiniz. Sirkeyi su ile karıştırdıktan sonra leke üzerine uygulamanız gerekir. İşlemi tamamlamanın ardından yarım saat bekleyerek lekenin çözülmesine yardımcı olabilirsiniz.

Abiyede ter lekesi nasıl çıkar?

Ter lekesinin üzerine karbonat döküp, birkaç damla limon suyu damlatıp 15-20 dakika kadar bekledikten sonra ılık su ile durulamak genellikle ter lekesini çıkmasını sağlayabilmektedir. Beyaz Sabun: Ter lekesinin oluştuğu bölgeyi beyaz sabunla ovalayarak yıkadığınızda başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz.

Şallardaki ter lekesi nasıl çıkar?

Eşarp ve şal lekeleri arasında en çok araştırılan lekelerden birisi de ter lekesidir. Bu lekeyi gidermenin en etkili yolu ise limondur. Ter lekesini limonlu su ile silmeniz yeterlidir.