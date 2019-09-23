Kıvanç Tatlıtuğ'la fotoğraf çektiren hakimden sürpriz karar Sahte fatura kullandığı iddiasıyla mahkemeye çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ile duruşma salonunda fotoğraf çektiren ve hakkında HSK tarafından inceleme başlatılan kadın hakimin mazeret izni kullanarak adliyeye gelmediği öğrenildi.

"Vergi usulüne muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ile duruşma salonunda fotoğraf çektiren ve hakkında HSK tarafından inceleme başlatılan kadın hakimin mazeret iznine ayrıldığı öğrenildi. Her şey fotoğrafı paylaşınca başladı Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sahte fatura kullandığı iddiasıyla "vergi usül kanuna muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle geçtiğimiz 19 Eylül'de Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkmıştı. İddiaya göre, duruşma sonrasında Anadolu 12. Asliye Mahkemesi hakimi S.Ş.U., oyuncuyla fotoğraf çektirerek, fotoğrafı 'Perşembe'nin sürprizi' açıklamasıyla sosyal medyasında paylaştı. HSK'dan açıklama Bunun üzerine açıklama yapan HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, "İnceleme tamamlanınca söz konusu eylemin disiplin cezası gerektirir boyutta olup olmadığı araştırılıp, 06.03.2019 tarihli HSK genel kurulunda kabul edilen ve 11.03.2019 tarihinde kamuoyuna açıklanan Yargı Etiği Bildirgesi'nde kabul edilen ilkeler kapsamında da değerlendirme yapılacaktır" ifadelerini kullandı. Mazeret iznine ayrıldı Öte yandan, hakim S.Ş.U.'nun mazeret iznine ayrılarak adliyeye gelmediği ve yaklaşık 20 gün önce Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde göreve başladığı öğrenildi.

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