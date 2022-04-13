Kıvanç Tatlıtuğ'dan çocuğumuzun adı neden Kurt olacak açıklaması!

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Kurt isminin anlamını açıklayıp "Birçok Türk destanında adı geçiyor" diyerek neden bu ismi koyacağını izah etti.

Başak Dizer'le evli olan başarılıoyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, oğlunu kucağına almak için gün sayıyor.

Yıllardır anne baba olmak için sabırsızlanan ünlü çift, geçtiğimiz hafta bebeklerinin adını 'Kurt Efe' koyacaklarını söylemişlerdi.

Kurt isminin yadırgayanlar ünlü çifte sosyal medya hesaplarından selzenişte bulunmuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ da, oğullarının ismini neden Kurt Efe koyduklarını açıkladı.

"Türk destanlarında adı geçiyor"

Tatlıtuğ, "Evet, çocuğumuzun adını Kurt koyacağız. Birçok Türk destanında adı geçiyor. Hayvanların arketiplerini de araştırdım. Kurt, öğretici, yol gösterici, tek eşli, aile kuran güçlü bir karakter olduğu için oğlumuza Kurt adını koymaya karar verdik." dedi.

"Adını Kurt yazmıştım"

Başak Dizer de önceki gün çocuklarına vereceği ismin hikayesini anlatmıştı:

Kurt isminin kendileri için önemli olduğunu söyleyen Dizer, "Biz 'Kurt Seyit ve Şura' dizisi sırasında ilişkiye başladık Kıvanç'la. Dizideki karakter ismi de hoşuma gidiyordu. Telefonumda Kıvanç, 'Kurt' diye kayıtlıydı. Dizideki lakabını biz de oğlumuza lakap olarak koymak istedik, bizim için anısı var. Yanına da Efe'yi koyduk." dedi.

"Maskülen bir isim"

Dizer, sözlerine şöyle devam etti: "Kurt bana maskülen ve güçlü bir isim geliyor. Kurt tarihimiz açısından da bir sembol. Birçok Türk destanında da kurt ismi kavimlerin yol göstericisi olarak geçiyor. Hayvanların arketiplerini de araştırdım. Kurt; öğretici, yol gösterici, takımla hareket eden, tek eşli, aile kuran ve onu koruyan güçlü karakteri temsil ediyor."