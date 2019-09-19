Kıvanç Tatlıtuğ, mahkemede aylık kazancını açıkladı

Vergi müfettişleri tarafından 2017 yılında 'bağımsız manken ve modellerin faaliyeti' kapsamında yapılan denetimlerde ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un adına 2012-2013 yılları arasında satışa dayanmayan sahte faturalar düzenlendiği tespit edildi.

Vergi müfettişleri Kıvanç Tatlıtuğ hakkında, vergi kaçırmak ve sahte fatura düzenlemek suçundan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na ihbarda bulunuldu.

Savcılık vergide usulsüzlük suçlaması için Tatlıtuğ hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

30 bin TL aylık geliri var

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Kıvanç Tatlıtuğ avukatı ile birlikte katılırken, İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığını kurum avukatı temsil etti. 30 bin TL aylık geliri olduğunu belirten Kıvanç Tatlıtuğ'a hakim, 2012-2013 yılları arasında sahte fatura düzenlediği iddiasını sordu.

Muhasebecisini suçladı

Sanık sandalyesinde olmasının sebebinin mali müşaviri olduğunu belirten Kıvanç Tatlıtuğ, "Kendisinden de dolandırıcılık suçlamasıyla şikayetçi oldum" dedi.

"Hem ben hem devletim mağdur olduk"

2017'ye kadar vergi müfettişlerinin denetime gelinceye kadar müşavirinin yaptığı usulsüz işlemlerden haberi olmadığını ileri süren Kıvanç Tatlıtuğ, "Adı Erdal Doğan'dır. Benim gibi sanatçı arkadaşlarımı da bu şekilde mağdur etti. Hem ben hem devletim bu nedenle mağdur olduk" dedi. Suçlamaları kabul etmeyenKıvanç Tatlıtuğ, beraatını isteyerek, ceza alması durumunda erteleme verilmemesini istedi.

Vergi affından yararlandı

Kıvanç Tatlıtuğ'un avukatı da Çağla Şikel'in de bu mali müşavir tarafından mağdur edildiğini ve onun hakkında da aynı şekilde açılan davadan beraat ettiğini belirtti.

Kıvanç Tatlıtuğ'un vergi affından yararlanarak 900 bin TL'nin üzerinde vergi ödediğini belirten avukatı, Maliye Hazinesi'nin de zararının giderildiğini belirtti. Kurum avukatı ise sanığın suç işlediğini, sahte faturalarla KDV indiriminden faydalandığını belirterek cezalandırılmasını istedi.

Ertelendi

Mahkeme Kıvanç Tatlıtuğ'un mali müşaviri Erdal Doğan hakkın yürütülen ceza soruşturması veya kovuşturması olup olmadığının araştırılması için davayı Şubat ayına erteledi.