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Ekonomi KİÜ öğretim üyesi alacak
Ekonomi

KİÜ öğretim üyesi alacak

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz “Akademik Yükseltilme ve Atama Esasları Yönergesi” hükümleri uyarınca öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 14:25:00 -
KİÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular,  15.09.2021 tarihinden itibaren  15  gün  içerisinde sadece  online  olarak  https://personelilan.istiklal.edu.tr/  adresinden  kabul  edilecek  ve  bu  link üzerinden   işlemler   yürütülecektir. Şahsen   veya   posta   ile   yapılan   başvurular   geçerli   kabul edilmeyecektir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Sistem üzerinden  tamamlanmayan  taslak  durumundaki  başvurular,  belirtilen  şartları  taşımayan,  eksik bilgi/belgesi  olan  adayların  başvuruları  kabul edilmeyecek.  (Online olarak  yapılan  başvurular için  istenen  tüm  bilgi  ve  belgeler  gerektiğinde  Rektörlüğümüzce  adaylardan  fiziksel  olarak istenebilecektir.)

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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