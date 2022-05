Kitre bebek nedir? Malatya'da Kitre Bebek Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

Kitre bebek nedir?

Kitre bebek, yabani bir dikenin öz suyu olan kitre ve pamuk kullanılarak yapılan bir oyuncak ve biblodur. Kitre bebek için gerekli bir malzeme olan kitre, aktarlardan kuru halde alınabilir, sonrasında evde bir karışım hazırlanarak kitre bebek yapımı gerçekleştirilebilir

Malatya’nın yakın geçmişteki sosyal ve kültürel hayatının yanısıra, devlet, siyaset ve spor adamları ile ilgili bilgilerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla hizmete sunulan Kent Müzesi bünyesinde ayrıca Kitre Bebek Odası da açıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kitre Bebek Müzesi hakkında şu bilgilere yer verildi; “24 odanın bulunduğu Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Kent Müzesi bünyesinde Kitre Bebek odası da vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Gelenek ve göreneklerimizin sergilendiği Kent Müzesi’nde Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın girişim ve destekleriyle ziyaretçilerini bekleyen yöresel kıyafetli Kitre Bebek odamız açıldı. 7 Coğrafi bölgemiz ve 81 ilimizin yöresel özelliklerini yansıtan bir şekilde tasarlanan Kitre Bebeklerden oluşan Oda, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Sadece ülkemize has olan Kitre Bebekler 1981 yılından beri üzerinde çalışılmış önemli bir sanat eseridir. Kent Müzesi bünyesinde hizmete açtığımız Kitre Bebek projemize, Kültür Bakanlığı sanatçısı Emine Polat ve Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölüm hocalarından destek alınmıştır. Kitre ile hazırlanmış bebekler en ince ayrıntısına kadar

araştırılmış ve yörelerin özelliklerini taşıyan bebeklerdir. Kitre Bebekler, köklerimize, kültürel zenginliklerimizle birlikte gelecek nesillere âdete aktarılmış bir mirastır. Bir sanat eseri ve aynı zamanda etnografik bir değerdir. Yörelere has renklerle, dönemin el işleriyle, örgüleriyle ve titizlikle gerçekleştirilen işçilikle sergilenen Kitre bebekler müze ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Kitre Bebek Müze’sinin ziyaretçileri her geçen gün artarken, daha çok çocuk ziyaretçilerin ilgi alanı haline geldi.”