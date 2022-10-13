KİT’ler gelecek yıl 163.4 milyar lira tutarında yatırım yapacak

‘Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2023 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı’ Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla 2023 yılında kamu işletmelerinin ülke kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak faaliyetlerini yerine getirmelerini, kendi değerlerini azami düzeye çıkartmalarını sağlayacak yöntemler belirlenti. İstihdam, hizmet alım usulleri tayin edildi.

Verim yükseltici tedbirler alınacak

Buna göre kamu teşebbüsleri, tüm faaliyetlerinde verimliliği ve kârlılığı arttıracak tedbirler alıp etkin bir insan kaynakları politikası izleyecek. Atıl gayrimenkuller değerlendirilecek. AR-GE ve inovasyon çalışmalarına gereken önem verilecek. Piyasa koşullarında daha kaliteli ve düşük maliyetli mal ve hizmet üretmek amacıyla üretim teknolojisindeki gelişmeler takip edilecek. Bilgi ve iletişim ağlarının yanı sıra organizasyon yapıları gözden geçirilecek. Kamu teşebbüsleri, ticari kredi kullanımlarını ve mali yükümlülüklerini asgari düzeyde tutmak ve yönetmekle mükellef olacak. Cari açığın azaltılmasını teminen yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan üretim azami düzeye çıkarılacak.

Borçlar zamanında ödenecek

Kamu teşebbüsleri, 2023 yılına dair işletme bütçelerini hazırlayarak 31 Aralık’a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ya da ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na bildirecek. Bu teşebbüsler, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ürettikleri malların ve hizmetlerin fiyatları ile tarifelerini belirlemekte serbest olacak. Kamu işletmeleri, tüm borçlarını zamanında ödemek zorunda olacak.

Hedefler açıklandı

Öte yandan KİT’lerin gelecek yıl için mali hedefleri açıklandı. Bu kapsamda KİT’lerin 2023’te toplam 163 milyar 399 milyon 361 bin lira tutarında yatırım yapmaları öngörülüyor. En yüksek yatırımı 76.6 milyar lirayla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı gerçekleştirecek. Onu 28.3 milyar lirayla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 17.1 milyar lirayla Türkiye Elektrik İletim AŞ ve 14.3 milyar lirayla Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ takip edecek