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Kitap okuyana dondurma bedava

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde "Kitap Okuyana Dondurma Bedava" kampanyası başlatan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, makamındaki kitapları valize doldurup dondurma aracıyla parklarda oynayan çocuklara önce kitap okutup.

09 Eylül 2019 Pazartesi 09:14
Kitap okuyana dondurma bedava

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde "Kitap Okuyana Dondurma Bedava" kampanyası başlatan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, makamındaki kitapları valize doldurup dondurma aracıyla parklarda oynayan çocuklara önce kitap okutup. sonra dondurma ikramında bulundu.


Kırıkkale’nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, çocukların kitap okuma alışkanlığını arttırmak amacıyla makamındaki kitapları elektrikli aracın römorkuna koyarak parkların yolunu tuttu. Dondurma aracını gören çocuklar koşarak valizden aldıkları kitapları okuyup, daha sonra da bedava dondurma yedi.


Kitap okuyan her çocuğa dondurma ikramında bulunduklarını ifade eden Başkan Türkyılmaz, "Kitabını okuyup gelen her öğrencimizin dondurması bizden. Türkiye genelinde kitabımı okudum diyen olursa 150-200 çocuğa da buradan dondurma hediye göndereceğiz. Önemli olan çocuklarımızı okumaya teşvik etmek. Kur’an-ı Kerim ilk indiğinde ’oku’ diye başlıyor ve biz çocuklarımıza okumayı, anlamayı öğretmemiz lazım. O yüzden kitap okuyan her çocuğa dondurma bizden" dedi.


Kitap okuma etkinliğinin insanlık için önemli bir şey olduğunu belirten öğrenci Hacı Aktuğ, "Özellikle etkili iletişim için kitap okumamız çok gerekli. İnsanların konuşmasının yüzde 90’ını zaten kitap okuma etkiliyor. Başkanımız da böyle bir etkinlik yaptığı için biz de kitap okumayı seven çocuklar olarak katıldık. Kitabımızı bitirdiğimiz zaman dondurmamızı alacağız. Zaten çocukların en sevdiği yiyecek dondurma. Dondurmayı alınca da bize keyifle yemek kalır. Başkanımız böyle bir başkan olduğu için bence biz çok şanslıyız" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 09:14
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