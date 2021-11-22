  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Kitap okuyan çocuklar, gerçek ile hayal arasındaki köprüyü daha rahat kurabiliyor
Kadın - Aile

Kitap okuyan çocuklar, gerçek ile hayal arasındaki köprüyü daha rahat kurabiliyor

Kitap okuyan çocuklar gerçek ile hayal arasındaki köprüyü daha rahat kurabiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 09:22:00 - 2021-11-22 09:23:47
Kitap okuyan çocuklar, gerçek ile hayal arasındaki köprüyü daha rahat kurabiliyor

Ebeveynlerin çocuklarına kitap okuma konusunda teşvik edici olmalılar.

Dünya Çocuk Kitapları Haftası, çocukları kitaplarla buluşturarak kutlandı.

Her yıl Kasım ayının ikinci haftası ile başlayan Dünya Çocuk Kitapları haftası Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde çocuk kitapseverlerle kutlandı. Çocukların kitap sevgisini büyüterek farkındalık oluşturmak isteyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı duyuru ile öğrencilere ulaştı.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Genel Koordinatörü Uzm. Çocuk ve Ergen Psikoloğu Çağla Akarsel, kitapların çocukların duygusal, ruhsal, bilişsel ve sosyal gelişimleri için anahtar bir rol üstlendiğini söyledi. Erken yaşta kitaplarla tanışan çocukların kelime dağarcıklarının ve dil becerilerinin yaşıtlarına kıyasla daha çabuk geliştiğini vurgulayan Akarsel, “Kitap okuyan çocuklar gerçek ile hayal arasındaki köprüyü daha rahat kurabiliyor. Ebeveynlerin çocuklarına kitap okuma konusunda teşvik edici olmalılar” ifadesini kullandı.

Ebeveynlerin kitap okumaları için çocuklar üzerinde baskı kurmamaları gerektiğini vurgulayan Uzm. Çocuk ve Ergen Psikoloğu Çağla Akarsel, “Anne ve babaların kitap okuyarak iyi bir rol model olmaları çok daha etkili yöntem. Dünya Çocuk Kitapları Haftası ise bu farkındalığı oluşturmak için iyi bir fırsat” değerlendirmesini yaptı.

Dünya çocuk kitapları haftası nedir?

Geleceğimizin güvencesi olan çocuklara kitabı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak; anne, baba ve öğretmenlere çocuklar için kitap seçme imkânı sağlamak üzere, 09-15 Kasım 2020 tarihleri arasında "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" kutlanacaktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Partili isimden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Dilipak' çağrısı!
Siyaset

AK Partili isimden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Dilipak' çağrısı!

AK Partili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak için ricada bulundu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Yüzde 80 ihtimalle...
Siyaset

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Yüzde 80 ihtimalle...

Gazeteci Yazar Nihal Bengisu Karaca, "Kemal Bey, % 80 cumhurbaşkanı adayı. Kalan %20’lik payı şunun için veriyorum: a) Seçime daha çok var. ..
Şuşa'da yok edilen camiler için ne yaptın Paylan?
Gündem

Şuşa'da yok edilen camiler için ne yaptın Paylan?

Ermenistan’ın işgal ettikten sonra tahrip ettiği tarihi camileri görmemezlikten gelen HDP’li Garo Paylan’a en manidar soru Kültür ve Turizm ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay