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Kitap okumanın faydaları nelerdir? Kitap okumak insanı nasıl geliştirir?

Dünyaya geldiğimizde sıfır bilgiyle doğan bizler hayatımız boyunca yeni bilgiler edinir ve edindiğimiz bilgiler ile hayatımızı kolay hale getiririz. Eğitim insanı insanda eğitimi geliştirir.

03 Ekim 2019 Perşembe 22:38
Kitap okumanın faydaları nelerdir? Kitap okumak insanı nasıl geliştirir?

Yüce dinimizin ilk emri "oku" insan yetiştirmenin temelinin ilim öğretmek olduğunu, kalemle yazı yazmayı, öğrenmeyi ve öğretmeyi bahsetmiştir. Bilginin, öğrenmenin kaynağı kitaptır.

Okuyarak zengin kelime dağarcığı kazandığımız ve bu sayede toplumda daha etkili konuşmamızı sağlayan kitapların bilimsel olarak ispatlanmış faydaları yazımızın devamında yer almaktadır.

Kitap okumanın faydaları;
1- Hayata farklı açılardan bakmamıza yardımcı olur.
2- Düşünceleri Olgunlaştırır.
3- Stresi Azaltır.
4- Dünyayı daha güzel görmemizi Sağlar.
5- Özgüvenimizi arttırır.
6- Unutkanlığı azaltır.
7- Bilgi dağarcığımızı ve kelime hazinemizi zenginleştirir.
8- Anlama gücümüzü ve konuşma yeteneğimizi geliştirir.
9- Genel kültürümüzü artırır.
10- Başarı düzeyimizi yükseltir.
11- Dünyaya bakış açımızı değiştirir.
12- Toplumsal ilişkilerimizin kalitesini artırır.
13- kendimizi yalnız hissetmememizi sağlar.
14- Hayal gücümüzü geliştirir.
15- Karar verme yeteneklerimizi geliştirmeye yarar.
16- Pratik düşünmemizi sağlar.

Çok Kitaplı Günler.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 22:38
  1. Kitap

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