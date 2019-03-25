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Kitap kurtları ödüllendirildi

Kahramanmaraş’ta 55.

25 Mart 2019 Pazartesi 18:15
Kitap kurtları ödüllendirildi

Kahramanmaraş’ta 55. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında 2018 yılında en çok kitap okuyan üyelere başarı belgesi verildi.


Kahramanmaraş İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Sütçü İmam Üniversitesi tarafından organize edilen etkinlikte Büyükşehir Belediyesi halk kütüphaneleri, Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü kütüphaneleri ve Karacaoğlan İl Halk Kütüphanesi’nde en çok kitap okuyan üyelere başarı belgesi verildi. Etkinlikte Karacaoğlan İl Halk Kütüphanesi çocuk bölümünden 465 kitap bitiren 3 yaşındaki Mehmet Kürşat Yılmaz çocuk kategorisinde birinci oldu. Çocuk kategorisinde Ahmet Özdemir 245 kitap, Genç okuyucu kategorisinde İlyas Can Çamur 176 kitap, Hüseyin Us 206 kitap ile yetişkin kategorilerinde birinci oldu.


Kitap okuma ve kütüphanelerden yararlanma alışkanlığının arttırılmasının önemine değinen İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, ’’Bilgi dağarcığının geliştirilmesi, milli ve evrensel değerlerin öğrenilmesi çok önemlidir. Birçok medeniyetin hayat bulduğu bu topraklarda yaşayan insanımızın, kütüphaneler aracılığıyla bilgiye ulaşmasını sağlamak, görevlerimizin başında gelmektedir’’ dedi.


"Kahramanmaraş edebiyat dünyasında çok bilinen ve saygın bir yere sahip olan şairleri, yazarları ve ozanları nedeniyle şiirin başkenti olarak bilinmektedir" diyen Küçükdağlı, ’’2004 yılından beri Kütüphaneler Haftası münasebetiyle yerel olarak organize edilen kitap fuarı, 2014 yılından itibaren ulusal bazda yayın evleri ve yazarların katılımı ile Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı’na dönüştürülmüştür. Bakanlığımızın başlattığı uygulama doğrultusunda ilimiz Karacaoğlan İl Halk Kütüphanesi pazar günleri hariç her gün saat 09.00 ile 22.00 arasında okuyucu hizmeti vermektedir. Aynı zamanda yeni projelerle kütüphanecilik hizmetleri sürekli geliştirilmekte olup yenilenerek hizmete sunulan gezici kütüphane, bilgiye ulaşmada sıkıntı çeken merkeze uzak mahalle ve semtlerde yaşayan öğrenci ve halka kitap ulaştırmak suretiyle okuma oranını artırmaktadır. Halk kütüphanelerimiz, gerçekleştirilen kültürel ve sosyal faaliyetlerle bilgiyi öğreten ve yaşatan alanlar haline getirilmektedir. Kitap analizi programları, eğitime destek kursları ve masal anlatım saatleri gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Kahramanmaraş Çocuk Kütüphanesi 2018 yılında ’En Nitelikli ve Çeşitli Kültürel Etkinlik Sunan Kütüphane’ dalında Türkiye birincisi olmuştur. Toplumumuzda ilgili ve duyarlı okuyucu kitlesinin artması dileğiyle Kütüphane Haftası’nın hayırlı ve faydalı olmasını dilerim’’ diye konuştu.


Programa Kahramanmaraş İl Kültür Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, KSÜ Rektör Yardımcısı Zekeriya Pak katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 18:15
  1. kitap
  2. kültür

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