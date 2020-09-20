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Aktüel Kitap kokusuyla geçen 40 yıl
Aktüel

Kitap kokusuyla geçen 40 yıl

Adıyaman'da yaşayan 61 yaşındaki emekli imam Mehmet Emin Yağımlı, 40 yıldır eski kitapları çeşitli ilaçlarla tamir ediyor, bal mumu ile yapılmış özel ipliklerle dikip ciltliyor - "Bizleri tanıyanlar bilenler, asırlık, bazen de 200 yıllık kitapları getiriyorlar ve tamiratını yaptırıyorlar"

Yeniakit Publisher
2020-09-20 11:39:41 -
Kitap kokusuyla geçen 40 yıl

ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da yaşayan 61 yaşındaki emekli imam Mehmet Emin Yağımlı, 10 metrekarelik dükkanında 40 yıldır kitap ciltliyor.

Mesleğini 10 metrekarelik atölyesinde sürdüren Yağımlı, AA muhabirine, ciltçilik mesleğine imamlık yaptığı sırada özenti duyduğunu, ilk olarak eskiyen Kur'an-ı Kerim sayfalarını tamir ederek, mesleğe başladığını belirtti.

Gelişen teknolojiye rağmen unutulmuş mesleğini sürdürmeye devam eden Yağımlı, şimdilerde ise asırlık, hatıra kalan kitapları tamir ederek mesleğini yaşattığını anlattı.

Yağımlı, "İmamlık mesleğimi yaptığım sırada cemaatim ve öğrencilerimin bana daha kolay ulaşabilmeleri için, kent merkezinde büro gibi bir dükkan kiraladım. Dükkanda boş durmak hoşuma gitmedi ve ciltçilik mesleğine özenti duymaya başladım. Çürümüş olan ve sayfaları tahrip olan kitapları çeşitli ilaçlarla tamir ediyorum, daha sonra sayfaları alıp bal mumu ile yapılmış özel iplikler var, onlarla dikiyoruz. Bizleri tanıyan bilenler, asırlık, bazen de 200 yıllık kitapları getiriyorlar ve tamiratını yaptırıyorlar." diye konuştu.

Kitaplarla güzel vakit geçirdiğini vurgulayan Yağımlı, kitap kokusuyla geçen kırk yılın unutulmaz anılar yaşattığını aktardı.


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