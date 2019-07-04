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Kitap bandrol satışı 6 ayda 160 milyona yaklaştı

Türkiye'de 2019'un ilk yarısında 159 milyon 510 bin 762 kitap için bandrol satışı yapıldı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:24
Kitap bandrol satışı 6 ayda 160 milyona yaklaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığının, bu yılın 6 aylık döneminde müzik ve sinema yapımlarıyla kitaplara ilişkin bandrol sayıları ve fikir sanat eserlerinin tescil işlemlerine ilişkin verileri belli oldu.

Telif Hakları Genel Müdürlüğünün bandrol ve tescil istatistiklerine göre, süreli olmayan yayın (kitap) bandrolüsatışı bu yılın 6 ayında 159 milyon 510 bin 762 olarak gerçekleşti.

Eser türlerine göre en fazla bandrol satışı 2019'da eğitim kategorisindeki yayınlarda oldu.

Bu yılın 6 ayında eğitim alanında 72 milyon 513 bin 790 bandrol satışı yapılırken, yetişkin kategorisinde 35 milyon 865 bin 28, inanç kategorisinde 18 milyon 960 bin 551, çocuk-gençlik kategorisinde 16 milyon 866 bin 364, yetişkin kurgu kategorisinde 11 milyon 981 bin 31, ithal yayın kategorisinde 1 milyon 332 bin 122 ve akademik alanda 1 milyon 991 bin 876 bandrol satıldı.

260 sinema filmine tescil

Sinema alanında bu yılın ilk yarısında 260 sinema filmi tescil edilerek 62 bin 320 bandrol satıldı.

Müzik alanında ise 876 müzik yapımı tescil edildi ve 946 bin 936 adet bandrol satışı gerçekleştirildi.

Koruma konusunda duyarlılık artıyor

Hak sahiplerinin talebi doğrultusunda gerçekleştirilen isteğe bağlı kayıt tescil işlemlerinde ise artış yaşandı.

İsteğe bağlı kayıt-tescil işlemi, 2018 yılının ilk yarısında 574 iken 2019'un aynı döneminde bu sayı yaklaşık yüzde 12 oranında artarak 641'e ulaştı.

Eser sahiplerinin isteğine bağlı gerçekleştirilen tescil işlemlerinden en çok yararlanan hak sahibi grubu ise ilim edebiyat eseri sahipleri oldu.

Verilere göre 2019'un 6 ayında 303 ilim edebiyat eseri tescil edilirken 92 güzel sanat eseri, 217 bilgisayar programı ve 11 musiki ile 18 sinema eserinin tescili yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre de korsanlıkla mücadele kapsamında 81 ilde faaliyet gösteren "İl Denetim Komisyonları" bu yılın 6 ayında 357 denetim faaliyeti yürüttü.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:24
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