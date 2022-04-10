Kıtaları aşan koca yürekli Gamze Özçelik hedefini açıkladı

Afrika Tanzanya'da Hz. Hatice Külliyesi için çalışmalara devam eden Gamze Özçelik, Ramazan ayı için dünya genelinde yoksulluk seviyesinin en fazla olduğu yerlere gidecek.

Sahur ve İftar kumanyalarının yanı sıra gıda kolileri de hazırlayan Özçelik, ekibiyle beraber soluğu Afrika'da aldı.

Yurt içi çalışmaları da devam eden Özçelik, yine gönülleri fethetmeyi başardı.

Suriye sınırındaki çadırlardan başlayan Özçelik, daha sonra Afrika'daki ülkelere gidecek.

Ekibi ise kıtalar aşarak Filipinler'deki yardıma muhtaç ailelere ve yetimlere ulaştı.

Yetimlere özel yemek çadırları kuruldu.

İftarsız ve sahursuz kimse kalmasın kampanyasıyla yollara düşen ekip gönüllerde taht kurdu.

Gamze Özçelik'in bu yıl ki Ramazan ayındaki hedefi ise 23 ülkede iftar ve sahur programı düzenlemek. Bunun yanı sıra Özçelik, bayram içinde şimdiden hazırlıklara başladı.

Özellikle çocuklar için harekete geçen Özçelik, bayram hediyelerini bile hazırladı.