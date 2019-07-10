Kitabıyla alay konusu olan Şeyma Subaşı rezil olmaya devam ediyor!

Toplum ahlakını adeta yerle bir eden yapımlara imza atan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın kendi hayat hikayesini anlattığı 'Sadece Şeyma' isimli kitapta yer alan bir ifade sosyal medyanın tepkisini çekti.

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Cüneyt Özdemir'in Şeyma Subaşı’nın kitaptaki ‘güldürmeyen esprilerini’ yorumlaması sosyal medyada gündem olmuştu. Kitabın “Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım” başlıklı kısmında ise skandal bir ifade yer aldı.

Şeyma Subaşı'nın sözde 'mizah' kitabı alay konusu oldu! ‘Esprisine gülünmeyen kadın'

Skandal tavsiye

Bu bölümde, hidroklorik asit ile hyaluronik asit karıştırılarak okuyucuya “hidrolik asit ve nemlendiriciyi unutma” tavsiyesinde bulunuldu. Hyaluronik asit cilt bakımı için kullanılırken, hidroklorik asit ise halk arasında “tuz ruhu” olarak bilinen ev temizliğinde kullanılan zehirli bir asit. Yani okuyucuya cilt bakımı için "tuz ruhu" önerildi. Hidroklorik asitin dahi "hidrolik asit" olarak yanlış yazılması da dikkat çekti.

Sosyal medyada, cilt bakım ürünlerinde Hyaluronik asit yerine “hidrolik asit” ifadesinin yer almasının çok tehlikeli olabileceği belirtildi.