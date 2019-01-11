Kitaba 7 dakika
Avrupa ülkelerinde günlük kitap okuma oranları ile ilgili bir araştırmaya göre Türkiye günde 7 dakikayla listenin ortalarında yer alıyor.11 Ocak 2019 Cuma 12:13
Ajans Press’in Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye aynı kitap okuma süresini Almanya ve Lüksemburg ile paylaşıyor. Estonya ise günde 13 dakika ile listenin ilk sırasında yer alıyor. Fransa ise günde 2 dakika ortalama kitap okuma süresi ile listenin sonunda yer alıyor. Estonya’nın ardından listenin başında yer alan diğer ülkeler ise; 12 dakika ile Finlandiya ve Polonya, 10 dakika ile Macaristan, 9 dakika ile Yunanistan oldu.
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