0553 313 94 23

Kitaba 7 dakika

Avrupa ülkelerinde günlük kitap okuma oranları ile ilgili bir araştırmaya göre Türkiye günde 7 dakikayla listenin ortalarında yer alıyor.

11 Ocak 2019 Cuma 12:13
Kitaba 7 dakika

Ajans Press’in Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye aynı kitap okuma süresini Almanya ve Lüksemburg ile paylaşıyor. Estonya ise günde 13 dakika ile listenin ilk sırasında yer alıyor. Fransa ise günde 2 dakika ortalama kitap okuma süresi ile listenin sonunda yer alıyor. Estonya’nın ardından listenin başında yer alan diğer ülkeler ise; 12 dakika ile Finlandiya ve Polonya, 10 dakika ile Macaristan, 9 dakika ile Yunanistan oldu.  

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 12:45
  1. Kitaba 7 dakika

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Biz Bolton'dan emir almıyoruz"
    1. "Biz Bolton'dan emir almıyoruz"
    2. KIA, en güveli üç markadan biri
    3. AK Partili isim CHP açıklaması: Bu..
    4. Irak'ta bombalı saldırı! Ölü ve..
    5. THY, İstanbul Havalimanı’ndan uçuş..
    6. AK Parti Trabzon Maçka belediye başkan..
    7. Ronaldo'nun koruması Cumhur..
    8. Kayak merkezlerinde son durum
    9. Altın fiyatları
    10. Otomotivciler de teşvik istiyor
    11. Çaykur Rizespor'dan transfer bombası..
    12. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları..
    13. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları..
    14. "Projelerimizi İzmir'i dinleyerek..
    15. Mehmed Zahid Kotku Hazretlerinden..
    16. Cezaevi firarisi dayısının evinde..
    17. Malatya'da tarihi eser operasyonu
    18. Başkan Huysuz'dan IJF Başkanı'na ziyaret
    19. Beşiktaş'ın yıldızı Tolgay Arslan:..
    20. İkinci el oto alımında yeni kriter
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Nefes kesen operasyon! Jandarma komutanı böyle yakalandı
    Nefes kesen operasyon! Jandarma komutanı böyle yakalandı

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama