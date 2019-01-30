KİT taşeron kadro son dakika haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bin 500 Soma maden işçisinin kadroya alınacağını açıklamasından sonra KİT’lerde çalışan binlerce taşeron işçinin gözü kulağı hükümetten gelecek KİT taşeron son dakika kadro haberlerine çevrildi. HAK-İŞ’den KİT’lerde taşeron işçi olarak çalışan ve kadroya geçmeyi bekleyen işçiler için son dakika açıklamasında bulundu. KİT taşeron kadro son dakika gelişmeleri, KİT taşeron kadro 2019 ne zaman? KİT’lerde çalışan taşeron işçiler ne zaman kadroya alınacak?

Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nde (KİT) çalışan taşeronlara kadro verilmesi, KİT’lerin 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı’na da alındı. Taşeronların kadroya alınmasında KİT ve ilgili bakanlıkların ihtiyaçları belirleyici olacak. Düzenleme, KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin de kadrolu olmasına olanak sağlıyor. Buna göre, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4 Aralık 2017 itibarıyla 2 yıl kesintisiz olarak çalışan ve çalışmaya devam edenlere kadro yolu açılacak.

HAK-İŞ'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşeronlara zam talebi

Hak-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamaya göre HAK İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, kamuda sürekli işçi kadrosuna alınan taşeron işçiler ile başta KİT'ler olmak üzere kapsam dışındaki iş yerlerinde çalışan işçilerin ücret artışıyla ilgili Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi. Mektupta, şu ifadelere yer verildi: "Geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanan ve 31 Ekim 2020'ye kadar uygulanacak toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümlerine göre ücret zammı altışar aylık dönemler halinde sadece yüzde 4 oranında olmaktadır. Aylık ücretle birlikte ödenen yakacak yardımı, sorumluluk primi ile yıllık ödenen öğrenim, bayram yardımı benzeri ödemeler de düşük tutarda belirlenmiş ve üç yıllık dönem boyunca da sabit tutulmuştur. 2018 yılı sonunda tüketici fiyatları endeksindeki artış yüzde 20,30 oranında gerçekleşmiştir."

"Emekçi kardeşlerimizin haklı taleplerini..."

Hak İŞ taşeron işçiye tam talebini içeren mektupta ilave ücret artışı konusunda çalışanların çok büyük talep ve beklentilerinin bulunduğunu belirttiği mektubunda, şu ifadelere yer verdi: "Üyelerimiz, bu talep ve beklentilerini doğrudan sendikalarımıza ve Konfederasyonumuza iletmektedirler. Üyelerimiz bu taleplerini dilekçe göndermek şeklinde demokratik yöntemlerle ortaya koymaktadırlar. Mahalli seçimler sürecinde olduğumuzun altını çizerek, emekçi kardeşlerimizin, bu haklı ve yerinde taleplerine olumlu bir karşılık verilmesinin önemine vurgu yapmak istiyoruz. Bu nedenle, artan enflasyon karşısında eriyen ücretlerimizde ve sosyal haklarımızda en az enflasyon oranında artış yapılmasını yüksek müsaadelerinize arz ediyoruz."

KİT taşeron kadroya alma şartı

Öte yandan Milliyet'in haberine göre düzenleme, KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin de kadrolu olmasına olanak sağlıyor. Buna göre, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4 Aralık 2017 itibarıyla 2 yıl kesintisiz olarak çalışan ve çalışmaya devam edenlere kadro yolu açılacak.

KİT’lerdeki taşeronlar kadroya sınavla mı alınacak?

Kadro için sınava girilecek. Taşeron işçiler, sınavda başarılı olmaları halinde halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilecek. KİT’ler sadece mevsimlik işlerde veya kampanya işlerinde geçici işçi çalıştırabilecek. Taşeronların kadroya alınmasında KİT ve ilgili bakanlığın ihtiyacı göz önüne alınacak. 1 yıl içinde kadroya geçişlerle ilgili sınavlar yapılacak.