Kisve-i Şerif değiştirildi

Kabe'nin örtüsü, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hicri yılın ilk günü 1 Muharrem'de değiştirildi. Suudi Arabistan Haremeyn İşleri Genel Başkanlığı tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da Hicri yılın ilk günü 1 Muharrem'de Kabe'nin örtüsü değiştirildi.