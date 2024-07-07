  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Verdiği cevaplar sosyal medyanın gündeminde! Peygambere hakaret eden Diamond böyle madara oldu

İrlandalı loto milyonerinin Türkiye’de ibretlik ölümü

Avukatın dilekçesine dikkat! Adnan Oktar kendi trollerine savaş açtı

Katil İsrail bu kez de okulu vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Türk ihracatçılar Urumçi'de: Petrol ve doğalgaz hatlarının geçiş noktası! Yeni iş birliklerine imza attı

Bunlar mı topluma örnek olacak? 82’lik laikçi zampara Metin’in bir kızı daha çıktı

Fenerbahçe, Kadıköy golcüsü için geri sayımda! İmzaya kaldı ve doludizgin geliyor…

Bekleyin daha da kötü günleriniz geliyor! Terör Örgütünden itiraf toplantıları

Yeni yıldız Türkiye’den gelecek! Acil kodlu uyarıyı yaptı Arda artık: Herkes bu işe şaştı kaldı…

Hedeflerinde Türk futbolcuları var: Fransız hakem dünyaya duyurdu hareketleriyle: Hollanda'nın hocası haddini aştı!
Dünya Kisve-i Şerif değiştirildi
Dünya

Kisve-i Şerif değiştirildi

Yeniakit Publisher
2024-07-07 18:24:00 -

Hicri yılın ilk günü olması nedeniyle 1 Muharrem'de Kabe'nin örtüsü değiştirildi. O anlar kameralara yansıdı.

Kabe'nin örtüsü, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hicri yılın ilk günü 1 Muharrem'de değiştirildi. Suudi Arabistan Haremeyn İşleri Genel Başkanlığı tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da Hicri yılın ilk günü 1 Muharrem'de Kabe'nin örtüsü değiştirildi.

Mekke yolu ile Türklere VIP hac dönemi
Mekke yolu ile Türklere VIP hac dönemi

Gündem

Mekke yolu ile Türklere VIP hac dönemi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet’in Mekke mutfağında incelemelerde bulundu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet’in Mekke mutfağında incelemelerde bulundu

Aktüel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet’in Mekke mutfağında incelemelerde bulundu

Bunlar nasıl hacı adayı? Mekke'de Türkiye'ye karşı büyük alçaklıkhttps://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bunlar-nasil-haci-adayi-mekkede-turkiyeye-karsi-buyuk-alcaklik-86440
Bunlar nasıl hacı adayı? Mekke'de Türkiye'ye karşı büyük alçaklıkhttps://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bunlar-nasil-haci-adayi-mekkede-turkiyeye-karsi-buyuk-alcaklik-86440

Gündem

Bunlar nasıl hacı adayı? Mekke'de Türkiye'ye karşı büyük alçaklıkhttps://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bunlar-nasil-haci-adayi-mekkede-turkiyeye-karsi-buyuk-alcaklik-86440

Kâbe'nin en eski fotoğrafları: Tam 143 yıllık...
Kâbe'nin en eski fotoğrafları: Tam 143 yıllık...

Aktüel

Kâbe'nin en eski fotoğrafları: Tam 143 yıllık...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23