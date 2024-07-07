Kisve-i Şerif değiştirildi
Hicri yılın ilk günü olması nedeniyle 1 Muharrem'de Kabe'nin örtüsü değiştirildi. O anlar kameralara yansıdı.
Kabe'nin örtüsü, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hicri yılın ilk günü 1 Muharrem'de değiştirildi. Suudi Arabistan Haremeyn İşleri Genel Başkanlığı tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da Hicri yılın ilk günü 1 Muharrem'de Kabe'nin örtüsü değiştirildi.
Aktüel
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet’in Mekke mutfağında incelemelerde bulundu
Gündem
Bunlar nasıl hacı adayı? Mekke'de Türkiye'ye karşı büyük alçaklıkhttps://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bunlar-nasil-haci-adayi-mekkede-turkiyeye-karsi-buyuk-alcaklik-86440