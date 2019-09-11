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Kısmi emeklilik nedir? Kısmi emeklilik şartları nedir?

Kısmi emeklilik nedir?İlgili prim gününü beklemek yerine sigortalılık süresi ve yaş şartını tamamlayarak 3600 gün, 4500 gün veya 5400 gün ödenmiş prim günleriyle emekli olmak isteyen vatandaşlarımız kısmi emeklilik ile ilgili sorgulamalarda bulunuyor. Peki, kısmi emeklilik şartları nedir?

11 Eylül 2019 Çarşamba 22:48
Kısmi emeklilik nedir? Kısmi emeklilik şartları nedir?

Kısmi emeklilik nedir?İlgili prim gününü beklemek yerine sigortalılık süresi ve yaş şartını tamamlayarak 3600 gün, 4500 gün veya 5400 gün ödenmiş prim günleriyle emekli olmak isteyen vatandaşlarımız kısmi emeklilik ile ilgili sorgulamalarda bulunuyor. Peki, kısmi emeklilik şartları nedir?

Kısmi emeklilik nedir?

2018 yılı ve sonrası emekli olabilmek için 7200 gün ödenmiş primin tamamlanması gerekmektedir. İlgili prim gününü beklemek yerine sigortalılık süresi ve yaş şartını tamamlayarak 3600 gün, 4500 gün veya 5400 gün ödenmiş prim günleriyle emekli olmak isteyen vatandaşlarımızın talep ettiği bu işlem kısmi emeklilik olarak adlandırılmaktadır.

Kısmi emeklilik şartları nedir?

7200 ödenmiş prim günü ve diğer kriterleri tamamlamak yerine kısmi emeklilik şartları yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız;

İlk sigorta giriş tarihi 08.09.1999 tarihi ve öncesi olması halinde 15 yıllık sigortalılık süresini takiben 3600 günden,

İlk sigorta giriş tarihi 08.09.1999 ila 30.04.2008 tarihleri arasında olması halinde 25 yıllık sigortalılık süresi ve 60 yaş kriterini tamamlamalarını takiben 4500 günden,

Emekli olabileceklerdir. 5400 günden emekli olabilmek için 01.05.2008 tarihi ve sonrası sigorta girişine sahip olunması gerekmekle birlikte emekli olabilme yaşı 5400 prim gününü tamamlama ile doğrudan ilişkilidir.

5400 prim günü 2008 ila 2035 yılları arasında tamamlandığında kadınlar 61 erkekler 63 yaşında,

5400 prim günü 2036 ila 2037 yılları arasında tamamlandığında kadınlar 62 erkekler 64 yaşında,

5400 prim günü 2038 ila 2039 yılları arasında tamamlandığında kadınlar 63 erkekler 65 yaşında,

5400 prim günü 2039 ila 2040 yılları arasında tamamlandığında kadınlar 64 yaşında,

5400 prim günü 2042 yılı ve sonrasında tamamlandığında kadınlar 65 yaşında emekli olabileceklerdir.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 22:48
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