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Kadın - Aile Kışlık menemen nasıl yapılır? | Konserve menemen tarifi
Kadın - Aile

Kışlık menemen nasıl yapılır? | Konserve menemen tarifi

En kolay menemen tarifi | Yaz mevsimine veda etmeye hazırlanırken evlerden misler gibi domates kokuları yükselmeye başladı. Turşular, reçeller, salçalar ve menemenler hazırlanmaya başladı. Kış boyunca tazecik menemen yemek isteyenler yazdan kolları sıvamak durumunda. Peki, menemen nasıl yapılır? Ev yapımı menemen konservesi tarifi | Derin dondurucuda menemen nasıl saklanır?

Yeniakit Publisher
2020-08-26 18:25:00 -
Kışlık menemen nasıl yapılır? | Konserve menemen tarifi

Yaz mevsiminde tazecik meyveler ve sebzeler ucuzdan alınıp kış için derin dondurucularda muhafaza ediliyor. Kış boyunca tazecik menemen yemek isteyenler ise domates ve biberleri alıp mutfaklara girdiler bile. Kışlık menemen yapmak isteyenler konserve menemen nasıl yapılır, kışlık menemene tuz konur mu , kışlık menemene çay konur mu, kışlık menemen buzluğa atılır mı sorularının cevaplarını araştırıyor.

Konserve menemen tarifi

Malzemeler:

  • Yarım kilo yeşil biber
  • 3 kilo domates
  • 1 çay bardağı sıvıyağ
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Kışlık menemen nasıl yapılır? 

Menemen hazırlamaya domates ve biberleri yıkayarak başlayın.

Domateslerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın.

Biberleri doğrayıp tohumlarını çıkarın.

Büyük bir tencereye yağı alıp biberleri soteleyin.

Ardından domatesleri tencereye alın.

Tencereye tuz ilave edin

Domatesler suyunu salınca ocağın altını kapatın.

Menemeni kavanozda saklayacaksanız sterilize ettiğiniz kavanozları menemen sıcakken boşaltın.

Kavanozların kapaklarını sıkıca kapatın. Kavanozları soğuyana kadar ters şekilde tutun.

Ardından menemenlerinizi serin ve karanlık bir dolapta muhafaza edebilirsiniz.

Arzu ederseniz menemenlikleri derin dondurucuya da atabilirsiniz.

Bunun için menemen piştikten sonra tencerede soğumasını bekleyin.

Soğuyan menemeni porsiyonluk olarak buzdolabı poşetlerine yerleştirin.

Buzdolabı poşetlerini derin dondurucuda aylarca muhafaza edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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