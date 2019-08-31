Kış aylarında tazecik biber ve domatesle hazırlanan menemene kim "hayır" diyebilir ki! Tezgahlarda hem taze hem de ucuza bulabileceğiniz domates ve biberle şahane kışlık menemenlikler hazırlamak tahmin ettiğinizden bile kolay. İşte aradığınız "Kışlık menemen nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı.

Kışlık menemen nasıl yapılır?

Malzemeler:

10 kilo domates

1 kilo yeşil biber

2 çay bardağı sıvıyağ

3 yemek kaşığı tuz

Öncelikle domates ve biberleri yıkayarak işe başlayın.

Ardından biberleri ve domatesleri doğrayın.

Doğradığınız biberleri yağda kavurun.

Biberler renk değiştirince tencereye domatesleri ilave edin.

Tencereye tuzu ekleyip, menemeni kaynamaya bırakın.

Arzu ettiğiniz kıvama gelene kadar menemeni pişirin. Domates miktarı çok olduğu için pişme süresi 1,5-2 saat sürebilir.

Menemen sıcakken kavanozlara boşaltın.

Kavanozda mümkün olduğunca az boşluk bırakmalısınız.

Kavanozların kapaklarını sıkıca kapatın ve kavanozları ters çevirin.

Menemen soğuduğunda kavanozları serin ve karanlık bir dolaba kaldırıp, kış boyunca saklayabilirsiniz.

Şimdiden kolay gelsin.