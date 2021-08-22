Kışlık köz patlıcan nasıl yapılır? Fırında patlıcan nasıl közlenir?
Kışlık patlıcan nasıl hazırlanır? Patlıcan sağlık için son derece faydalı sebzelerden biridir. Kış mevsiminde tezgahlarda bir hayli pahalı satılan patlıcanı, yazdan derin dondurucuya kaldırmanız mümkün. Peki, evde patlıcan nasıl közlenir?
Patlıcan girdiği her yemeğe ayrı bir lezzet veren son derece besleyici bir sebzedir. Kimi zaman salatalara kimi zaman et yemeklerine eşlik eden patlıcanı közleyerek, kış mevsimi için dondurucuya kaldırabilirsiniz.
Kışlık köz patlıcan nasıl yapılır? Fırında patlıcan nasıl közlenir?
Arzu ettiğiniz miktarda patlıcan satın alın. Aldığınız tazecik patlıcanları güzelce yıkayın. Temizlediğiniz patlıcanların üzerine çatal yardımıyla delikler açın.
Bir tepsiye yağlı kağıt serin. Yağlı kağıt serili tepsiye patlıcanları dizin.
Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına patlıcanları sürün.
10 dakikada bir patlıcanları çevirin. Yaklaşık 35-40 dakika içerisinde patlıcanlar hazır olacaktır.
Patlıcanları derin bir karıştırma kabının içerisine alın ve üzerini streç filmle kapatın.
10-20 dakika sonra streç filmi açıp, patlıcanları soyabilirsiniz.
Patlıcanları soyup, doğradıktan sonra soğumaya bırakın.
Soğuyan patlıcanları porsiyonluk olarak buzdolabı poşetlerine yerleştirip derin dondurucuya atabilirsiniz.
Afiyet olsun.