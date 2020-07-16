Kışlık kırmızı biber turşusu | Yağlı kırmızı biber turşusu tarifi
Kışlık kırmızı biber turşusu tarifini derledik. Bu tarif sayesinde tam kıvamında bir kırmızı biber konservesi yapabilirsiniz. Yemeklerde, salatalarda ya da direkt olarak tüketebileceğiniz bu tarif sayesinde kırmızı biberlerinizi 1 yıl kadar saklayabileceksiniz. Peki ama yağlı kırmızı biber turşusu nasıl yapılır? Közlenmiş kırmızı biber turşusundan farklı olarak, kışlık haşlanan kırmızı biber konservesi nasıl hazırlanır? İşte merak edilen kapya biber turşusu detayları...
Turşu kurmanın tam vakti gelmişken, kırmızı biber turşusu koymadan olmazdı. Besleyiciliği ve vitaminleri sayesinde sofradan eksik edilmemesi gereken kırmızı biber, turşu yapıldığında bir de probiyotik kaynağı oluyor. Lezzeti ve kıvamı tam yerinde, damakları şenlendirecek enfes turşunun tarifi...
Dilerseniz malzemeleri öncelikle az deneyip, elinizin yatkın olup olmadığını kontrol edin ve ikinci yaptığınızda daha verimli sonuç alabilirsiniz.
Malzemeler
- 1 kg kırmızı biber
- 1 su bardağı sirke
- Yarım su bardağı zeytinyağı
- Yarım yemek kaşığı kaya tuzu
- 5 diş sarımsak
- 8 dal maydanoz
Yapılışı
Biberlerin tohum ve saplarını temizleyip doğrayın.
Tencereye yağ, sirke ve suyu alıp kaynatın.
Biberleri tencereye alın ve 3-4 dakika haşlayın. Renkleri çok dönmeden çıkartın ve soğumaya bırakın.
Üzerine sarımsak ve maydanozları ilave edip, harmanlayın.
Kavanozlara doldurun. Soğuyan yağ ve sirkeli karışımı üzerine boşaltın.
Soğuyup bir gün dinlendikten sonra, buzdolabına kaldırın.
Şimdiden afiyet olsun...