Kışlık kırmızı biber turşusu | Yağlı kırmızı biber turşusu tarifi

Kışlık kırmızı biber turşusu tarifini derledik. Bu tarif sayesinde tam kıvamında bir kırmızı biber konservesi yapabilirsiniz. Yemeklerde, salatalarda ya da direkt olarak tüketebileceğiniz bu tarif sayesinde kırmızı biberlerinizi 1 yıl kadar saklayabileceksiniz. Peki ama yağlı kırmızı biber turşusu nasıl yapılır? Közlenmiş kırmızı biber turşusundan farklı olarak, kışlık haşlanan kırmızı biber konservesi nasıl hazırlanır? İşte merak edilen kapya biber turşusu detayları...