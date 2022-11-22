Kışlık erzakla döndüler! Otogarda tatil dönüşü yoğunluğu
Eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinde İstanbul dışına çıkan vatandaşlar, okulların başlamasından bir gün önce kente dönüşe geçerek 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.
Tatilin son gününde sabah saatlerinden itibaren otogardaki peronlarda otobüs ve yolcu yoğunluğu yaşandı. Yakınlarını otogardan almaya gelen sürücüler de otogar girişlerinde uzun araç kuyruğu oluşturdu. İstanbul'a gelen vatandaşların beraberlerinde memleketlerinden çok sayıda kışlık erzak da getirdiği görüldü.