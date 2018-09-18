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Kışlık domates nasıl saklanır?

Derin dondurucuda domates nasıl saklanır? Domatesleri saklarken hangi malzemeler kullanılmalıdır? Kışlık domates hazırlarken nelere dikkat etmek gerekir?

18 Eylül 2018 Salı 17:34
Kışlık domates nasıl saklanır?

Derin dondurucuda gıda saklama koku, tat veya besin değerinde herhangi bir değişme olmadığından en iyi gıda saklama yöntemlerinden biridir.  Dondurma işlemi, uzun süre saklanıp, pratik kullanım sağladığı için tercih edilmektedir.

Her şey mevsiminde taze, güzel ve ekonomiktir. Bu yüzden hem aile bütçesi için hem de kışın hormonsuz organik gıdalar yemek için, yazdan hazırlıklar yapılır. Sıcakların artmasıyla ağustos ayının ortaları ve eylül ayına kadar domatesler mevsimine uygun olgunluğa erişir. Fiyatları düşer. Derin dondurucuya koymak için en uygun zamandır. Dondurucuya koymak için, olgun etli domateslerin kabuklarını soyup mutfak robotundan geçirerek ya da kuşbaşı doğrayarak, tek kullanımlık poşetler halinde dondurucuda saklayabilirsiniz. Yemeklerde kullanmak için, küp küp doğrayın ve 2 ila 3 kepçe ölçüsünde poşetleyin. Çorbalarda kullanmak için ise robottan geçirebilirsiniz. Poşetin içerisinde hava kalmayacak şekilde havası alın, ağzını sıkıca bağlayarak ve üzerine ambalajlama tarihi yazarak derin dondurucuya kaldırın. Domatesleri donmuş veya çözdürerek kullanabilirsiniz. Çözüldükten sonra tekrar dondurulmaz ve kısa süre içinde tüketilmesi gerekir.

Dondurucuda saklama kabı olarak, plastik kapları, buzdolabı poşetleri ve plastik torbalar tercih edilmelidir. Kesinlikle cam kapları tercih etmeyin. Çünkü donunca genleşen sıvılar, camın kırılmasına neden olur.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 17:34
  1. kışlık domates
  2. domates konservesi
  3. pratik bilgiler

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