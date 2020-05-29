  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kışlada salgın sonrası ilk cuma namazı kılındı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:40:36 -
Kışlada salgın sonrası ilk cuma namazı kılındı

VAN (AA) - Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen Mehmetçik Camisi'nde uzun aranın ardından cuma namazı kılındı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilen camilerde cuma namazlarının kılınmasına başlandı.

Bu kapsamda, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı yerleşkesindeki Mehmetçik Camisi'nde cuma namazı kılınması için gerekli önlemler alındı.

Kışlada, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, rütbeli personel ve askerler, sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenen caminin bahçesinde namaz kıldı, dua etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı