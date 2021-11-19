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Teknoloji Kişiye özel oyun bilgisayarı üretiliyor
Teknoloji

Kişiye özel oyun bilgisayarı üretiliyor

Casper’ın oyunlar için güç ve performans bilgisayarı olarak adlandırılan Excalibur, binlerce çeşit konfigürasyon seçeneğini sunduğu gaming kasası E750 modelini tamamen oyuncuların tercihleriyle özelleştirilebiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 12:38:00 -
Kişiye özel oyun bilgisayarı üretiliyor

Oyunseverler için mesele sadece oyun oynamak değil, profesyonellik düzeyinde performans sergileyerek oynadıkları oyundan daha fazla keyif almak. Her oyunda kazanmak için mücadeleye giren oyuncular için tek bir hedefle tasarlanan Casper Excalibur E750 gaming bilgisayar da bu amaca hizmet ediyor. Oyuncuların beklentilerine yönelik binlerce çeşit özellik arasından profesyonelce özelleştirebildikleri E750, aynı zamanda ışık tasarımının sonsuz olduğu RGB deneyimini yaşatırken, Intel’in 10. ve 11. Nesil işlemcilerini, NVIDIA ve AMD’nin en güncel ekran kartlarını da kullanıcılara sunarak üstün performansı ve grafik gücünü sonuna kadar yansıtıyor.

Teknoloji ve şık tasarım, artık birçok teknolojiseverin olmazsa olmazı. Özellikle de oyun oynama deneyimini farklı boyutlara taşımak isteyen oyuncular için bu durum daha da büyük önem taşıyor. Ya tasarımdan ya da performanstan ödün vermek zorunda kalan oyuncuların yaşadığı ikilem, tercihleriyle şekillenebilen tasarım ve performansın vücut bulmuş hali Excalibur E750 ile son buluyor. En üst kalite ürünlerin uyumlu şekilde çalışabilmesi için kişiye özel üretimin performans ve ısı testleri gerçekleştirilerek yapıldığı E750’de, oyuncular binlerce çeşit özellik arasından hayallerindeki performanstaki bilgisayarı oluşturabiliyor. Oyuncular Intel’in güçlü 10. ve 11. Nesil işlemcileri arasından üstün performans ihtiyaçlarını karşılayabiliyorken, NVIDIA ya da AMD’nin en güçlü grafik kartlarıyla da oyun deneyiminde rakiplerinin önüne geçiyor. Arzu edilen anakart, HDD, SSD veya RAM seçenekleri ile de profesyonelce konfigüre edilen Excalibur E750 gaming kasa, en yüksek performansta bile donma veya takılma sorunu yaşamadan 1200Wat’a varan Gold, Bronz veya Platinum güç ünitesi kullanımları ile uzun saatler akıcı oyun deneyimini de oyunculara sunabiliyor.

Trend tasarımların yer aldığı Casper Excalibur E750’de renkli oyun geceleri oyuncuları bekliyor. Ön cam yüzeyde sınırsızlık tasarımı ile bir araya gelen RGB ledler oyuncuların isteklerine göre soğutucu sistemlerine de taşınabiliyor. Oyuncular en havalı RGB deneyimini dahili 3 adet 120 mm özel aydınlatmalı RGB fan ile farklılaştırırken, işlemci fanı için de 240 mm veya 360 mm RGB ışıklı opsiyonlardan seçim yaparak Excalibur E750’lerini özel soğutmalı RGB RAM tercihleri ile hızını artırıp, oyun ortamını daha da renklendirebiliyor. Excalibur E750 aynı zamanda ön ve yan taraflarında bulunan cam panellerle de bilgisayarın içerisindeki üst seviye ürünlerin gücünü gösterme fırsatını yaratıyor.

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