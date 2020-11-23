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Gündem Kısıtlamaya uymayıp sokağa çıkınca kurşunu yedi
Gündem

Kısıtlamaya uymayıp sokağa çıkınca kurşunu yedi

Sokağa çıkma yasağına rağmen Adana'da sokağa çıkan bir kişi husumetlisi tarafından vuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 05:31:00 -
Kısıtlamaya uymayıp sokağa çıkınca kurşunu yedi

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Tahsilli Mahallesi 2556 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hasan M., ve husumetlisi E.C.A. sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde mahalle içerisinde birbirleriyle karşılaştı. Bunun üzerine E.C.A. husumetli olduğu Hasan M.’yi pompalı tüfekle ayağından vurarak kaçtı. Hasan M. yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hasan M.’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren E.C.A'yı yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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