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Yerel Kısıtlamaya uymayan gence ve kimliğini getiren arkadaşına ceza kesildi
Yerel

Kısıtlamaya uymayan gence ve kimliğini getiren arkadaşına ceza kesildi

Tüm Türkiye'de saat 20.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kısıtlamasının ilk dakikalarında kurallara uymayan 7 kişiye cezai işlem uygulandı. Cezai işlem uygulanan kişilerden biri, "Haberimiz yok, kömür almaya çıkmıştık" dedi. Kimliği olmayan bir başka kişiye de arkadaşı kimliğini getirince ikisine de ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 22:43:00 -
Kısıtlamaya uymayan gence ve kimliğini getiren arkadaşına ceza kesildi

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla beraber denetimlerine başladı. Kurallara uymayarak dışarı çıkan toplamda 7 kişiye cezai işlem uygulandı.

"Kömür almaya çıkmıştık"

Cezai işlem uygulanan Emin D, "Haberimiz yok, kömür almaya çıkmıştık" diye kendisini savundu.

Arkadaşının kimliğini getirene de ceza

Sokakta gezen Abdülkerim E. (24) de ekiplerce durduruldu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve nüfus cüzdanının evde olduğunu söyleyen Abdülkerim E'den, kimliğinin fotoğrafını evdeki arkadaşının atması istendi. Abdülkerim E'nin arkadaşı Deham E. ise olayı yanlış anlayıp arkadaşının kimliğini evden alıp yanına geldi. Kurallara uymayan Deham E'ye de cezai işlem uygulandı.

7 kişiye 22 bin lira ceza

Gerçekleştirilen uygulamalarda, 7 kişiye toplam 22 bin TL cezai işlem uygulandı.

 

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