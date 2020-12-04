Kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar marketlere akın etti
Beyoğlu’nda korona virüsü tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Corona virüs önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasakları öncesinde vatandaşlar marketlere akın etti. Bugün 21:00 ile Pazartesi 05:00 arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar iş bitiminde alışveriş yapmak için marketlere gitti ve çarşı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.