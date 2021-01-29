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Siyaset Kısıtlamaya rağmen restoran açtıran Kaftancıoğlu gazetecileri tersledi
Siyaset

Kısıtlamaya rağmen restoran açtıran Kaftancıoğlu gazetecileri tersledi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kısıtlamaya rağmen restoran açtırıp CHP'lilerle yemek yedi. Mekan çıkışı gazetecileri karşısında gören Kaftancıoğlu, gazetecileri tersleyerek arabasına yöneldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 11:03:00 -

Skandal açıklamalarıyla sık sık Türkiye'nin gündemine gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Kaftancıoğlu'nun belediye başkanlarıyla buluşmak için belirlediği adres, kapalı olması gerek bir mekandı. Bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri nedeniyle restoranlar kapalı.

Gizli toplantıdan çıkınca kapıda kameraları karşısında gören Canan Kaftancıoğlu büyük bir şaşkınlık yaşadı ve "Sizin neden bu kadar ilginizi çekti." diyerek gazetecileri tersledi.

Mekanın restoran değil ofis olduğunu savunan Kaftancıoğlu, "Önemli bir toplantı için ön değerlendirme yaptık" dedi. Ayrıca CHP'li Kaftancıoğlu, "Bizi başkalarıyla karıştırmayın" diyerek hızla oradan uzaklaşmaya çalıştı.

Canan Kaftancıoğlu'nun böyle bir toplantı için neden İl Başkanlığı binası varken Nişantaşı'nda özel bir restoranı seçtiği ise merak konusu oldu.

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