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Gündem Kısıtlamaya dakikalar kala feci kaza!
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Kısıtlamaya dakikalar kala feci kaza!

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 23:46:00 -
Kısıtlamaya dakikalar kala feci kaza!

Şanlıurfa’da sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Şanlıurfa-Akçakale çevreyolunda meydana geldi. Halil Can Demir'in (19) kullandığı 07 AKJ 697 plakalı otomobil, Hasan Ş.'nin kullandığı 63 AAF 110 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon refüjdeki ağaç ile aydınlatma direğini yerinden sökerek karşı şeride geçti. Ters şeritten ilerleyen kamyon, yol kenarında durdu. Kazada otomobil sürücüsü Halil Can Demir ile yanında bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralana otomobil sürücüsü Halil Can Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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