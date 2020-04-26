Kısıtlamanın son gününde Sakarya’nın dört bir yanı havadan görüntülendi

Korona virüs ile mücadele kapsamında 31 şehirde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Sakarya’nın dört bir yanı havadan görüntülendi.

Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye’de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda 31 şehirde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlamanın getirilmesi ve ramazan ayının da gelmesi ile birlikte Sakaryalı vatandaşlar evlerine çekildi. Şehrin en işlek yerleri olan Gar Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Çark Caddesi ve Atatürk Bulvarı gibi bölgelerde polis ekipleri uygulamalarını sürdürürken, yoğunluğun yaşandığı cadde ve sokaklar yerini kuş cıvıltılarına bıraktı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde ise şehrin dört bir yanı havadan görüntülendi.