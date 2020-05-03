Kısıtlamanın son gününde boş yollar havadan görüntülendi
İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde yollarda sessizlik hakimiyetini sürdürüyor.
İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde yollarda sessizlik hakimiyetini sürdürüyor. Beylikdüzü E-5 karayolunda havadan çekilen görüntülerde, sayılı araç geçtiği gözlemlendi.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 3 gün ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de yollarda sessizlik hakimiyetini sürdürüyor. Beylikdüzü E-5 karayolunda havadan çekilen görüntülerle sakinlik gözler önüne serilirken, araçların sayılı geçtiği gözlemlendi.