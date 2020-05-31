  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kısıtlamanın son günü Bursa havadan görüntülendi

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde sessiz kalan Bursa sokakları havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 14:00:12 -
Kısıtlamanın son günü Bursa havadan görüntülendi

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde sessiz kalan Bursa sokakları havadan görüntülendi.


Korona virüs tedbirleri dâhilinde 15 ilde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Bursa sokakları sessiz kaldı. İçişleri Bakanlığınca alınan sokağa çıkma kararı, cuma gecesi saat 00.00’dan itibaren uygulanmaya başladı. 2 günlük kısıtlamanın son gününde de sokaklar boş kaldı. Vatandaşların evlerinde kaldığı Bursa’da boş cadde ve sokaklar drone ile havadan görüntülendi. Şehrin göbeğindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Kent Meydanı ve Altıparmak adeta sessizliğe büründü. Bursa’nın boş cadde ve sokakları havadan görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı