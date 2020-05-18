Kısıtlamanın olmadığı şehirlere odaklanacaklar! Seyahat şirketleri müjdeli haber bekliyor

Buğra Kardan

Seyahat firmalarının Ramazan Bayramı hazırlıkları sürüyor. Dünyayı sarsan ve Türkiye genelinde paniğe yol açan Corona virüsü (Covid-19) nedeniyle zor günler geçiren firmalar, bayram döneminde giriş çıkışların serbest olduğu 66 şehre yolcu taşımak için yarışacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjdeli haber bekleyen firma sahipleri, seyahat kısıtlamasının kalkması durumunda ek seferli planlarını devreye alacak.

Sefer sayısı artırılacak

Otobüs acenteleri; Adana, Aydın, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon’a seferlerini sıklaştıracaklar. Hükümetin alacağı kararlara da dikkat kesilen acentelerde ayrıca Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak’a seyahat yasağının yumuşatılması beklentisi hâkim. Gözler ise bugünkü kabine toplantısında olacak.

Biletler satışta

Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yarı kapasiteyle çalışan otobüsçüler, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı yakınları ve akrabalarıyla birlikte geçirmeleri için de hazırlıklarını tamamladı. Ek seferler planlanırken, yazıhanelere bilet almak için başvuran yolcu sayısı da artıyor.

YHT seferleri bayramdan sonra

Öte yandan; Covid-19’un yayılımını durdurmak için ara verilen iç hat uçuşlarına bayramın ardından yeniden başlanması için hazırlıklar sürüyor. Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir ve Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri de en geç 1 Haziran’da başlatılacak. Hem uçaklarda hem de trenlerde hijyen ile sosyal mesafe kurallarına harfiyen uyulacak.