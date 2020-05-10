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Kısıtlamanın 2’nci gününde de Diyarbakır’ın cadde ve sokakları boş kaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 24 ilde hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Diyarbakırlılar uyarken, kısıtlamanın 2’nci gününde de kentte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 10:40:56 -
Kısıtlamanın 2’nci gününde de Diyarbakır’ın cadde ve sokakları boş kaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 24 ilde hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Diyarbakırlılar uyarken, kısıtlamanın 2’nci gününde de kentte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.


İçişleri Bakanlığınca 23 büyükşehir ile Zonguldak il sınırları içinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlamanın 2’nci gününde Diyarbakır genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Kenttin en işlek noktaları boş kalırken, insan yoğunluğunun fazla olduğu Sur ilçesindeki cadde ve sokaklar da havadan görüntülendi.


Güvenlik güçleri araçları tek tek kontrol edip evrak kontrolü yaparken, kısıtlama kapsamı dışında tutulan vatandaşların işlerine gitmek için sokağa çıktığı görüldü.

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