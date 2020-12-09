Kısıtlamalar nasıl sonuç verdi? İstanbul İl Sağlık yöneticileriyle biraraya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iyi haberi duyurdu. Bakan Koca, İstanbul'da son bir aydaki tedbir ve çabalar sayesinde haftalık vaka sayısında yüzde 25 düşüş başladığını açıkladı.

Son dönemde günlük tespit edilen vakaların 30 bini aşmasıyla beraber birçok yeni tedbir kararı alınmıştı. Bu kapsamda uygulanan kısıtlamaların tablodaki etkisinin önümüzdeki günlerde kendini göstermesi bekleniyor. Peki, Bugün Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

Geçtiğimiz gün açıklanan verilere göre; Fahrettin Koca "Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000'e toplamda ise 20.000.000'a ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000'e yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız." ifadelerini kullandı...