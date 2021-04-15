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Gündem Kısıtlamalar hakkında en çok sorulan 9 soru
Gündem

Kısıtlamalar hakkında en çok sorulan 9 soru

Kuaförler açık mı? Nikah törenleri serbest mi? 65 yaş üstüne seyahat nasıl olacak? Artan koronavirüs vakaları nedeniyle Ramazan süresince uygulanacak olan kısıtlamalarda merak edilen o sorulara İçişleri Bakanlığı yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 15:38:00 -
Kısıtlamalar hakkında en çok sorulan 9 soru

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve Ramazan Bayramı sonuna kadar uygulanacak olan kısıtlamalar başladı. O kısıtlamalara ilişkin merak edilen 9 soruya İçişleri Bakanlığı tarafından yanıt verildi.

65 yaş üstü ve 18 yaş altı nasıl seyahat edecek?

En çok merak edilen konuların başında ise 3 soru ile şehirler arası seyahat geliyor. Bakanlık yanıt verdiği sorularda, 65 yaş üstü vatandaşların hafta içi veya hafta sonu fark etmeksizin özel araç ya da toplu ulaşım araçlarıyla yapacağı seyahatlerde izne tabii olduğunu, 18 yaş altında olanların ise yanlarında veli ya da vasisi olması şartıyla izin belgesine gerek olmadığı belirtildi.

Özel araçla seyahat nasıl olacak?

Akşam 19.00 sabah 5.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dışında özel araçlarla belge şartı olmadan seyahat edilebileceğinin ifade edildiği açıklamada, kısıtlama saatleri başladığındaysa vatandaşın yolculuğu bitmemiş olsa dahi izin belgesi olmazsa seyahate müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

Dinlenme tesisinde yemek yenir mi?

Yerleşim birimleri dışında kalan dinlenme tesislerinde seyahat edenlerin ihtiyaçlarını karşılanması için yeme-içme yerlerinde bir masada en fazla iki kişiye servis açılması kaydı ile hizmetin devam edeceği de ifade edildi.

Evlilik işlemleri nasıl olacak?

Ve evlilik işlemleri... Düğün ve nikah merasimi yapmaksızın evlenme işlemlerinin devam edebileceği ancak 17 Mayıs tarihine kadar kutlama, nişan, kına gibi etkinliklerin yapılmayacağı belirtildi.

Kuaförler açık mı?

Güzellik merkezleri hizmetlerine Ramazan boyunca devam edemezken hem güzellik merkezi hem de kuaför olarak faaliyet gösteren işletmelerin sadece kuaförlük hizmeti verebileceği ifade edildi.

Serbest Mali Müşavirlerler 2 hafta sonu kısıtlamadan muaf 

Kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar verilmesi gerektiğinden de serbest mali müşavirlerin 17-18 Nisan 24-25 Nisan'a denk gelen cumartesi ve pazar günleri kısıtlamadan muaf olacağı belirtildi.

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